Sproeien kan weer, maar zuinig zijn met water blijft nodig

Vitens waarschuwde op 8 augustus dat de waterdruk flink kon verminderen als het watergebruik niet zou worden verminderd in het gebied waar het bedrijf water levert, waaronder ook Meppel valt. De waarschuwing is dus ingetrokken, maar de oproep om zuinig om te gaan met drinkwater blijft staan. Vooral op warme dagen is dat belangrijk.

Tijdens de hitte werd er meer water gebruikt dan normaal. Nu het afgekoeld is en de scholen in Noord-Nederland weer open zijn, is het watergebruik aan normaliseren. "Het warme weer in combinatie met veel recreatie in eigen land zorgde voor het hoge verbruik. Nu zien we weer normale patronen ontstaan", zegt een woordvoerder.

Oproep hielp

Na de waarschuwing ging het drinkwatergebruik omlaag. Een piek zoals op vrijdag 7 augustus (het bedrijf leverde die dag 42 procent meer drinkwater dan een gemiddelde dag in 2019) werd daarna niet meer bereikt. Door het naleven van de waarschuwing is voorkomen dat de druk op het waterleidingnet preventief moest worden verlaagd.

