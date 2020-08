Teststraat in Meppel vanaf woensdag operationeel

Wie zich in onze provincie wil testen op het coronavirus, kan vanaf woensdag ook terecht in Meppel. Op het voormalig terrein van houthandel Jan Sok aan de Jan Huygen Van Linschotenstraat wordt een derde teststraat geopend door de GGD. Het gaat om een mobiele teststraat, die in geval van nood ook op andere plekken operationeel kan zijn.

De GGD wil meer mensen in onze provincie laten testen op het virus en heeft de mogelijkheden bij de testfaciliteiten onlangs aangepast. Zo werd een mobiele teststraat in Emmen omgezet in een vaste teststraat in de brandweerkazerne aan de Nijbracht en werden de openingstijden van de teststraat aan de Mien Ruysweg in Assen verruimd.

Openingstijden

De teststraat aan de Jan Huygen Van Linschotenstraat in Meppel is woensdag 19 augustus voor de eerste keer geopend en vrijdag 21 augustus wederom. In de weken erna kunnen mensen in Meppel zich op maandag, woensdag en vrijdag laten testen op het coronavirus. Elke keer kan dat op dezelfde openingstijden: van 08.30 tot 12:00 uur.

