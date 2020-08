Aangetaste buxustuin Ontvangershuis krijgt bloemen, gras en fontein

Al een paar jaar is het tobben geblazen met de Franse tuin achter het Ontvangershuis. De vernietigende rups van de buxusmot heeft flink vat gekregen op de buxushaagjes, net als een schimmel. Die hebben in heel het land al heel wat buxustuinen vernield. Een hoveniersbedrijf heeft nog wat noodgrepen en lapmiddelen toegepast. Maar daarmee komt de historische tuin maar niet opnieuw tot leven.

Aanfluiting in plaats van visitekaartje

"De tuin moet het visitekaartje zijn van het Ontvangershuis, als je ernaartoe loopt. Maar dit is al tijden een aanfluiting. Daarom gaan we het compleet anders doen", zegt Peter Schonewille van het Drents Museum.

Er wordt afscheid genomen van de buxus, ook al is zowel de mot als de schimmel in de tuin wel op zijn retour, zo zegt Schonewille. "Maar voor hoelang dat is weten we niet. Dus nieuwe buxus komt er niet meer in, want die mot en die schimmel, die zijn voorlopig nog niet weg uit Nederland." Daarom is zekerheidshalve gekozen een nieuwe invulling, die meer toekomstbestendig is. En dat is een tuin met bloemenborders en verhoogde grasperken, met centraal in het midden een fontein.

Triton met hoorn als fontein

De zonnewijzer die er nu staat, krijgt een andere bestemming. Daarvoor in de plaats komt Triton, blazend op een kinkhoorn. "Het is een bekend bronzen beeld van beeldend kunstenaar Adriaen de Vries, gemaakt begin zeventiende eeuw. Een replica ervan staat al jaren bij ons in de tuin, maar wat weggedrukt in een hoekje. Dat wordt straks een blikvanger, als fontein, want we laten er water doorheen stromen", vertelt Schonewille.

Triton, nu nog weggedrukt in een hoekje in de tuin van het Ontvangershuis, krijgt straks een prominente plek (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Het ontwerp is trouwens 'niet zomaar eentje uit de losse pols', volgens Peter Schonewille, maar ook weer op de historie gebaseerd. De basis daarvoor is een oude plattegrond van bijna twee eeuwen geleden. "Er wordt nu altijd gesproken over een 18e eeuwse Franse tuin, terwijl de buxustuin bij het Ontvangershuis eigenlijk pas in 1962 is aangelegd. Maar het ontwerp zou dus gebaseerd zijn op Franse tuinen, omdat Lodewijk Napoleon er in 1809 logeerde en Assen stadsrechten gaf."

Oude plattegrond

Met de nieuwe tuininrichting wordt er ook gekeken naar de Asser historie. Basis daarvoor is een oude stadsplattegrond, die dateert uit 1807. "Daar staat het Ontvangershuis op, inclusief wat tuin is geweest. En daar zat ook een overtuin bij. Die liep tot halverwege de Stationsstraat. Je ziet op de kaart dat de tuin in kwarten is opgedeeld. Zo gaan we dat ook met de grasperken doen en de bloemenborders."

De historische stadsplattegrond van Assen uit 1807 is de basis voor de nieuwe tuininrichting (Rechten: Drents Museum)

Eén van oudste woonhuizen

Het Ontvangershuis is een van de oudste woonhuizen van Assen. Het was van oorsprong een van de gebouwen van het klooster Maria in Campis. Het zou dienst hebben gedaan als priesterswoning. Vanaf de 17e eeuw werd het gebruikt als woonhuis door de ontvangers-generaal van Drenthe. Bij een stadsbrand in 1676 is het grotendeels verwoest en weer herbouwd. Vanaf de 18e eeuw werd het vaak gebruikt als logeerhuis voor hooggeplaatste gasten, onder wie ook Lodewijk Napoleon in 1809.

Het Ontvangershuis maakt sinds 1959 deel uit van het Drents Museum. In het gebouw zitten historische stijlkamers. Het pand staat bekend als het grootste poppenhuis van ons land. Daar gaan kinderen aan de hand van verhalen van de vroegere familie Van Lier 250 jaar terug in de tijd. De historische bloementuin moet daarbij aansluiten.

Eind deze maand begint de metamorfose van de historische tuin. Kosten van de opknapbeurt zijn 15.000 euro.

