Aardappelcampagne van start: 'De eerste partijen zien er goed uit'

Dat de aardappels er goed uitzien was niet vanzelfsprekend, want net als vorig jaar hebben de telers met extreem weer te maken gehad. Eind mei was het erg droog, vervolgens was het een periode erg nat en de afgelopen tijd was het weer extreem droog. Daardoor is het beeld wisselend.

"We hebben telers die zeggen dat het echt te droog is geweest, maar er zijn ook telers die zeggen dat de groei nog is hersteld door de periode met veel regen," vertelt Marieke Kanon van Avebe.

Overal vandaan

De aardappels komen uit Groningen, Drenthe, Friesland, maar ook uit de kop van Overijssel, Flevoland en Duitsland.

Per week worden er vanaf nu ruim 30.000 ton aardappels afgeleverd bij Avebe in Gasselternijveen. En dat zorgt voor de nodige drukte bij de fabriek. "Het is hier een komen en gaan van vrachtwagens. Op de eerste dag van de campagne zijn er al weer heel wat aardappels gestort." aldus Kanon. "De eerste partijen zien er goed uit maar ook de komende twee maanden zijn nog belangrijke groeimaanden voor de aardappels die nu nog in de grond zitten. Het weer kan nog even dat laatste zetje geven."

Niet voor consumptie

De aardappels die worden afgeleverd in Gasselternijveen zijn niet bedoeld voor consumptie. Avebe verwerkt ze tot aardappelzetmeel en aardappeleiwitten. En dat zijn weer belangrijke ingrediënten voor veel producten die wel in de supermarkt komen te liggen: "Vleesvervangers, yoghurt... ik zou zeggen: loop een keer door de supermarkt en kijk op de etiketten. Als er aardappelzetmeel op staat dan is de kans groot dat het hier vandaan komt," aldus Kanon.

De aardappelcampagne van Avebe duurt nog tot eind april.