'Menselijke maat zoek' door lange rijen bij aanmeldcentrum Ter Apel

Er zijn lange rijen bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De locatie heeft te weinig personeel om asielzoekers te registreren, waardoor de nacht soms moet worden doorgebracht in een wachtkamer.

NRC laat weten dat er vanwege de coronacrisis minder personeel is ingezet, omdat er ook minder asielzoekers naar ons land kwamen. Maar omdat de stroom asielzoekers inmiddels weer op gang komt, is er personeelstekort ontstaan. In juni kwamen bijna duizend asielzoekers naar Nederland, tegenover 1700 vorige maand. En volgens NRC loopt dat aantal op.

Afspraak

Asielzoekers die 's avonds bij het aanmeldcentrum in Ter Apel arriveren, krijgen normaal gesproken tijdelijk onderdak bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), maar daar zou men mee gestopt zijn, omdat het COA de afspraak hanteert dat asielzoekers eerst geregistreerd moeten worden voordat ze op locatie mogen overnachten.

Dat besluit heeft ertoe geleid dat sommige asielzoekers de nacht doorbrengen in een wachtkamer. Daarin staan stoelen en er is frisse lucht, maar er zouden geen bedden staan. Ook meldt de krant dat de wachtkamer weleens vol is, waardoor asielzoekers urenlang buiten in de hitte moesten wachten.

'Kwalijke zaak'

Vluchtelingenwerk reageerde geïrriteerd op de situatie. Volgens de organisatie die de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland behartigt is de menselijke maat volkomen zoek. "We vinden het zeer kwalijk dat mensen na een lange reis, vaak op de vlucht voor oorlog of vervolging, op deze manier worden ontvangen", aldus een woordvoerder.

