Voorbereiden is overleven: Wat heb je écht nodig bij een ramp of oorlog?

De hele samenleving moet zich voorbereiden op een 'nieuw en onvoorspelbaar tijdperk', dat stelde een Nederlandse NAVO-admiraal vorige week. Volgens de militair betekent dat dat we het onverwachte moeten kunnen verwachten. Waarbij we verder moeten kijken dan alleen de militaire planning.

Maar hoe doe je dat? Wat heb je nodig om je voor te bereiden op iets onverwachts, zoals bijvoorbeeld een ramp in je directe leefomgeving? Zoek het uit! dook in de wereld van de preppers!

Preppen?!

Preppen is een verbastering van het Engelse werkwoord to prepare, wat voorbereiden betekent. Preppers zorgen ervoor dat ze voorbereid zijn op wat komen gaat, op het ergste.

Stefan van Goor van de online prepwinkel rampenrugzak.nl, merkt dat de afgelopen week meer mensen geïnteresseerd zijn in overlevingspakketten, oftewel survivalkits. "Momenteel hebben we langere levertijden en veel van onze noodpakketten zijn uitverkocht. Het loopt als een malle momenteel", laat Van Goor weten.

Reden voor de drukte bij Van Goor is mede de oproep van de NAVO-militair. "Het is momenteel ontzettend druk door de oproep van de NAVO. Vanaf de aanval van Hamas op Israël zagen we al een toeloop in het aantal orders. Los daarvan speelde het hoogwater in het zuiden van het land ook mee, omdat burgers bang waren voor grote ondergelopen gebieden."

Wat heb je écht nodig?

Wat vooral goed loopt in de winkel van Van Goor zijn de noodpakketten. Die zijn op het moment van schrijven dan ook vrijwel uitverkocht. Van Goor stelt de pakketten zelf samen, er zitten bijvoorbeeld een eerstehulpdoos in, zaklamp, kookgerei, een waterfilter. "Samen met waterfilters en noodrantsoenen lopen onze noodpakketten veruit het beste".

Wat is er nou echt onmisbaar als 'de pleuris uitbreekt'? "Een waterfilter is prioriteit nummer één", zegt Van Goor. Met een waterfilter kun je onder andere bacteriën en virussen uit het water filteren. Mensen kunnen niet zonder drinkwater, dus als de watervoorziening in het geding komt is dit een oplossing. Daarnaast is een goedgevulde EHBO-doos onmisbaar. Ook een opwindbare noodradio is in het geval van rampen een goed idee. Dan blijf je op de hoogte van wat er zich om je heen afspeelt en of er hulp onderweg is. "Voor de rest zijn bijvoorbeeld een zaklamp en kaarsen handig", tipt Van Goor.

Alleen voor prepfanaten en doemdenkers?

Wie denkt dat alleen prepfanaten zoals uit de Amerikaanse reality-tv-serie 'Doomsday Preppers' bij Van Goor aankloppen, heeft het mis. "Er komen mensen uit alle lagen van de bevolking bij mij. Van échte preppers tot politici, en alles daartussenin. De één koopt een waterfilter van 40 euro en de ander voor maanden aan voedsel. Het is echt heel breed."

Van Goor is al jaren bezig met zijn winkel. "In oktober 2018 ben ik er mee begonnen. Waarom? De mens is veel te veel gaan leunen op de overheid. Bij grote landelijke incidenten heeft de overheid niet genoeg capaciteit om alle burgers te helpen. In veel landen is het normaal dat mensen voorbereid zijn op een ramp zoals een overstroming, aardbeving, instorting van ons financiële systeem, oorlog, black-out of ander natuurgeweld. Maar Nederlanders denken over het algemeen 'dat treft ons niet'."

'Mensen helpen met voorbereiden'

"De geschiedenis laat zien dat oorlogen en rampen altijd terug komen, en een beetje voorbereiding is juist wijs", gaat Van Goor verder. "Zelf ben ik christen, en ik geloof dat de wereld nog een hoop ellende gaat meemaken. Lees maar in de bijbel in Openbaringen. En dat in combinatie met bovenstaande, heeft mij doen besluiten om hiervoor te kiezen. Zo kan ik de mensen in Nederland helpen voorbereiden op wat komen gaat."

Toch blijft van Goor positief. "Ik zeg altijd, geniet van het leven en leeft niet in angst. Steek echter ook niet je kop in het zand. Iedereen sluit overal een verzekering voor af, maar een waterfilter van een paar tientjes voor noodgevallen is dan snel te veel gevraagd." Op de vraag of hij zelf ook een echte prepper is antwoord hij ontkennend noch bevestigend. Maar: "In tijden van nood kan ik mijn gezin jaren onderhouden."

