Plots 225.000 dollar rijker door prijswinnende duif: 'Dit is de kers op de taart'

Hij is na afgelopen weekend in één klap 225.000 dollar rijker en dus verdwijnt de glimlach voorlopig niet meer van zijn gezicht. En dat terwijl Gerard Koopman uit Ermerveen daar zelf geen enkele inspanning voor heeft hoeven leveren. Dat deed één van zijn duiven, want Koopman is een professioneel duivenmelker.

Opsteker

"Het is niet altijd kassa, maar afgelopen weekend wel", zegt hij glunderend. Eén van zijn duiven wist bij een prestigieuze wedstrijd in Zimbabwe een zodanige afstand te overbruggen, dat daarmee de eerste prijs in de wacht werd gesleept. "Als kweker van de duif is dat voor het eergevoel al heel mooi, maar ook financieel is het een geweldige opsteker. Ik ben dan ook dubbel zo blij."

De wedstrijd waar Koopman de duif aan liet meedoen, betrof een zogeheten eenhoksrace in het Afrikaanse land. Daar deden duiven aan mee die meteen na hun geboorte bij hun moeder worden weggehaald en naar de wedstrijdlocatie worden gestuurd. "Daar worden ze maandenlang opgeleid door trainers en doen ze aan kleine wedstrijden mee, tot de finalewedstrijd plaatsvindt. Pas dan is de eer en het geld te verdienen", weet Koopman.

Het klinkt simpel, maar het is moeilijk om aan goede duiven te komen." Gerard Koopman - duivenmelker

"Dat betekende in dit geval dat de duif die als eerste op de gewenste locatie arriveert, ook meteen winnaar is", gaat hij verder. Duiven die meededen aan de wedstrijd moesten 544 kilometer overbruggen, onder redelijk zware omstandigheden. "Want het is daar natuurlijk warm en er was veel tegenwind. Mijn duif heeft er zevenenhalf uur over gedaan en kwam bijna alleen over de finish." De wedstrijd werd zelfs live uitgezonden.

Strategie

Dat uitgerekend een duif van Koopman in de prijzen viel, is geen toevalstreffer. Hij kreeg het duivenmelken met de paplepel ingegoten van zijn vader, die precies dezelfde passie koestert. Samen beschikken ze al snel over negentig jaar ervaring. Hun strategie is om goede duivenfamilies bijeen te krijgen.

"Als twee duiven negen jonge duifjes krijgen, waarvan er één goede bij zit en negen slechte, kun je spreken van een niet zo'n goede familie. Maar als er negen goede bij zitten en één slechte, proberen we deze duiven juist te bewaren om mee verder te kweken", legt Koopman uit. "Het klinkt simpel, maar het is moeilijk om aan goede duiven te komen."

Opbrengst

Hoe blij hij ook is dat één van zijn duiven als eerste over de streep kwam in Zimbabwe; Koopman ziet de prijswinnende duif hoogstwaarschijnlijk niet meer terug. "De regel van een eenhoksrace is dat je je inleggeld betaalt, waarna je de duif daarna in principe kwijt bent. Als-ie op de eindvlucht nog aanwezig is, wordt de duif daarna te koop gezet en krijg je nog 50 procent van de opbrengst. Je kunt wel proberen om de duif terug te kopen."

Als twee rijke mensen tegen elkaar opbieden, kan de prijs voor een duif zomaar oplopen." Gerard Koopman - duivenmelker

Maar dat laat hij achterwege en dus zou het goed kunnen dat de kassa bij Gerard Koopman binnenkort weer rinkelt. "Zo'n duif als deze, die kan 20.000 euro opleveren, maar ook 80.000 euro. Als twee rijke mensen tegen elkaar opbieden, kan de prijs zomaar oplopen. Het is een beetje wat de gek ervoor geeft", zegt hij lachend.

In de wolken

Wat voor bedrag hij bij de verkoop van de prijswinnende duif mag bij laten schrijven, houdt hem niet erg bezig. Het feit dat een duif van Koopman de eerste prijs in Zimbabwe veroverde des te meer. "Echt waar, zoiets is de kers op de taart van iedere duivenkweker en -liefhebber. Ja, ik zit op dit moment nog steeds wel een beetje met mijn hoofd in de wolken."