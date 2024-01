Drentse bioscopen kijken vooruit na Hollywood-dip: 'De hoop is terug'

Blockbusters

De bioscoopbaas doelt met dat laatste op de grote Hollywoodstakingen. Die legden maandenlang de opnames van films en series plat - en daarmee ook de productie van zogeheten blockbusters, kaskrakers in de filmwereld. Al tekent Einhaus geen doemscenario uit, want die ene bioscoophit kan zomaar opduiken.

"Dat Barbie zou uitgroeien tot zo'n succes, verwachtte bijna niemand. En over Oppenheimer was men ook sceptisch", haalt Einhaus terug. "Soms komt een film uit en is het baf!"

Albert-Jan Vos van de Luxor bioscoop in Meppel, al 22 jaar in het vak, noemt 2023 zelfs het 'meest bijzondere jaar' ooit. In mei en juni tikten bezoekersaantallen de bodem aan, maar in de twee maanden daarop was, dankzij bovengenoemde filmtitels, geen betere klantenbinding mogelijk. Opeens waren daar de volle zalen. "Een jaar zonder structuur, van pieken en dalen. Uiteindelijk hebben we het jaar redelijk goed af kunnen sluiten."