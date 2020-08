'Groene eikels kunnen dodelijk zijn voor dieren'

Tannine, ook wel looizuur genoemd, is een chemische verbinding die tijdens het groeien van een noot of vrucht ontstaat. Op het moment dat de eikels nog groen zijn - en dus niet rijp - is dat goedje giftig. Ook de bruine eikels bevatten het middel, maar in mindere mate. Ook op dat moment is het nog schadelijk.

"Nu er door onder andere de droogte en de wind eikels naar beneden komen, denken veel dieren: 'Hé, iets lekkers'. Ze eten dan die eikels op, maar dat is heel slecht voor de dieren", vertelt dierenarts Bernd Hietberg uit Zwiggelte. Tannine veroorzaakt schade aan darmen, nieren en bloedvaten. Vooral geiten en schapen willen nog weleens een groene eikel eten. Andere dieren doen dat vooral wanneer er weinig ander aanbod is, zoals momenteel het geval is vanwege de droogte.

Klachten verschillen per dier

Per dier verschillen de klachten. Bij paarden zijn dit vooral sufheid, slechte eetlust, koliek, bloederige diarree en donkergekleurde urine door nierschade. "Bij honden ziet men buikpijn, diarree en het dier zal gaan braken", vertelt Hietberg. Wilde dieren zoals eekhoorns kunnen beter tegen groene eikels omdat ze eerst de schil, die veel looizuur bevat, verwijderen.

Hond laten braken

Omdat veel dieren pas in een later stadium last krijgen van de eikelvergiftiging, is het dierenarts Hietberg belangrijk om direct alert te zijn als bijvoorbeeld je hond groene eikels heeft gegeten. "We kunnen een hond dan laten braken zodat de eikels uit de maag verdwijnen", legt hij uit. Bij veel andere dieren, die minder makkelijk braken, is het vaak onmogelijk om de eikels uit de maag te halen.

'Vaak onomkeerbaar'

Vooral bij boerderijdieren is een grote inname van groene eikels of groen eikenblad een groot gevaar. Door de giftige stoffen kan het dier uiteindelijk dood gaan. Hietberg heeft daar ervaring mee. "Ja, bij zeven runderen kon ik er helaas niets meer aan doen. De gevolgen van binnenkrijgen van groene eikels en groen eikenblad is veelal onomkeerbaar", sluit hij af.