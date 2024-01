Europa buigt zich verder over voorstel om wolf te kunnen verjagen of afschieten

Beschermde status stamt uit twintigste eeuw

De status 'strikt beschermd' kreeg de wolf in 1979. Sindsdien is de populatie van het dier in Europa flink toegenomen. Naar schatting leven er binnen de grenzen van de Europese Unie meer dan 20.000 wolven. In Drenthe leven twee wolvenroedels met welpen, in het Drents-Friese Wold en in Midden-Drenthe, met in totaal achttien dieren. Ook op de Veluwe leven meerdere wolvenroedels.