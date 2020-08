10.000 bezoekers per dag welkom bij Gamma Racing Day

Tijdens de Gamma Racing op het TT Circuit in Assen zijn op zaterdag 26 en zondag 27 september elke dag maximaal 10.000 bezoekers welkom. Dat aantal is veel minder dan de ruim 50.000 tribuneplaatsen die het circuit heeft. Vanwege het coronavirus wordt de maximale hoeveelheid beperkt, om zo voldoende afstand tot elkaar te kunnen houden.

De taluds en paddock blijven gesloten voor bezoekers. Mensen die naar de Gamma Racing Day willen, moet van tevoren online een stoeltje reserveren. Daarbij worden overigens reserveringskosten in rekening gebracht. "Via het reserveringssysteem moeten we bijhouden wie waar komt te zitten en daar ook op toezien. Dit brengt extra kosten met zich mee en om die reden betaalt een bezoeker 1 euro reserveringskosten per kaartje", zegt organisator Lee van Dam.

Formule 1-bolides

Van Dam is blij dat publiek welkom is. "Het programma van de Gamma Racing Day kon ook zonder publiek worden verreden, maar het is natuurlijk fantastisch dat we, weliswaar in beperkte getale, tóch publiek kunnen toelaten." De Gamma Racing Day stond eigenlijk gepland voor eerder deze maand, maar werd in april al vanwege het coronavirus uitgesteld.

Op het TT Circuit zijn eind september onder meer echte Formule 1-bolides te zien. Ook kunnen bezoekers kijken naar races in de Supercar Challenge, de Mazda MX5 Cup en de Ford Fiësta Cup. Kijk voor het hele programma op de website van de Gamma Racing Day.