CoronaMelder-app in eerste half uur zo'n 50.000 keer gedownload

Er is nogal wat verdeeldheid over het wel of niet gebruiken van de app, blijkt als we de meningen op straat peilen. De één - "Ja, want ik blijf graag op de hoogte"- is positief, de ander - "Ik vind het privacyschending" - ziet het niet zitten om de CoronaMelder te gebruiken. En zo zijn er meer voor- en tegenstanders.

Aantal downloads

Wanneer iemand in de app aangeeft het coronavirus te hebben, krijgen andere gebruikers van de CoronaMelder die minstens een kwartier dicht in de buurt van deze persoon zijn geweest, een waarschuwingsbericht. Sinds zondagavond 23.30 uur is het mogelijk om de applicatie te downloaden in de Play Store (Android) en de App Store (iOS).

In de Play Store van Google werd de CoronaMelder na de livegang in het eerste half uur 38.907 keer gedownload, tegenover 4.782 keer in de iOS van Apple, al ligt dat laatste getal vermoedelijk driemaal zo hoog, zegt een woordvoerder van CoronaMelder.

