Wethouder Assen: 'Besluit over subsidie TT Museum voor 1 april'

Gedeputeerde enthousiast

Vorige week zat het museumbestuur bij de provincie Drenthe, bij cultuurgedeputeerde Jisse Otter. Volgens voorzitter Sandra Hoekman reageerde hij zeer positief, geld is er niet toegezegd, maar officieel ook niet gevraagd. "Zover zijn we nog niet. We waren er op zijn verzoek, hij was benieuwd naar wat er lag, en reageerde positief. Hij vond het een mooi initiatief en een serieus plan."

Volgens het museumbestuur is nu eerst Assen financieel aan zet. Pas daarna stapt de stichting naar andere partijen voor subsidie. "Want de eerste vraag die je dan toch krijgt is, wat doet Assen?", zegt Hoekman.

Hogere kosten?