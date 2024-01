Kunstenaar Adri de Fluiter (83) overleden

Adri de Fluiter is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij vestigde zich in 1979 als kunstenaar in Drenthe en werd vooral bekend door zijn landschapskunst.

De Fluiter kondigde vanochtend zelf op Facebook zijn aanstaande overlijden aan. Hij leed aan een agressieve vorm van kanker.

Midlifecrisis

De Fluiter was van origine geen kunstenaar, maar begon zijn carrière in de horeca. Hij liet zich op 36-jarige leeftijd echter omscholen op de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. In een interview met RTV Drenthe in 2018 vertelde hij dat de "midlifecrisis toesloeg". Na zijn afstuderen ging hij in Holsloot wonen en sinds 1995 had hij een atelier in Sleen.

De kunstenaar heeft exposities gehad over de hele wereld, zoals in de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea, Taiwan en verschillende Europese landen. In Argentinië werd in 2010 een kunstwerk van hem gerealiseerd op de Rio Negro tijdens het beeldhouw-festival Bienal de Chaco.

De Fluiter heeft tot drie keer toe toenmalig koningin Beatrix in Drenthe ontvangen vanwege een expositie. "Ik ben denk ik de enige in Drenthe wonende Nederlander die haar drie keer naar de provincie heeft weten te lokken. Een keer in 2000 op het Dwingelderveld, daarna in Barger-Compascuum en in 2009 heeft ze hier in de omgeving allerlei dorpen bezocht waar kunst was", vertelde hij in 2018.

Lintje

In 2015 werd De Fluiter benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding omdat hij zich al meer dan dertig jaar inzette voor kunst en natuur. Volgens de gemeente Coevorden heeft De Fluiter kunst dichtbij de mensen gebracht en Drenthe op dit gebied op de kaart gezet.

De kunstenaar, op 16 augustus 1940 geboren in Rhenen, vertrok in 2018 uit Drenthe om dichterbij zijn kinderen en kleinkinderen te gaan wonen. Hij omschreef zijn periode in Drenthe als "het hoogtepunt uit mijn leven".