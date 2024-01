Lichaam gevonden bij schuurbrand in Assen

Na een brand in een schuur in Assen is vanochtend een dode gevonden. De politie doet al de hele dag onderzoek naar de oorzaak van de brand en de toedracht van het overlijden.

Vanochtend om 7.40 uur kwam er een melding binnen van een brand in een schuur op de kruising van de Tooropstraat met de Roessinghstraat in Assen. Bij het blussen van de brand werd het lichaam gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.