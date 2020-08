Praktijkdocenten middelbare scholen met maskers in de klas

Middelbare scholen hebben maanden kunnen nadenken over een veilige invulling van het onderwijs. In de eerste week van het nieuwe schooljaar worden allerlei maatregelen getest. Op veel scholen wordt gebruikgemaakt van het gezichtsmasker, zoals op het Hondsrugcollege in Emmen. Ook het Esdal College, met vestigingen in Emmen, Oosterhesselen, Borger en Klazienaveen heeft voor alle medewerkers maskers gekocht.

Het is een aanvulling op het overheidsprotocol. "Er zijn momenten waarop afstand houden niet kan", zegt directeur-bestuurder Matthias Kooistra van het Esdal College. "In de pauzes mogen alle leerlingen naar de kantine toe, daar is toezicht nodig. Dan is die anderhalve meter niet haalbaar."

Maar ook tijdens lessen gaat het masker gebruikt worden. "Als in de gymzaal iemand over de bok moet springen, dan moet de docent dichtbij staan om te kunnen opvangen", geeft hij als voorbeeld. "En ook als een docent 1-op-1-uitleg wil geven en meekijkt met de leerling, kan het masker op. En als iemand in het technieklokaal met een zaagmachine iets wil afzagen, wil je niet dat er een vinger afgezaagd wordt. De docent staat dichtbij voor de veiligheid. Voor die situaties is het een extra beschermingsmiddel", verheldert Kooistra.

Felgekleurde hesjes

In Hoogeveen zijn ook aanvullende maatregelen genomen. "Alle medewerkers van RSG Wolfsbos dragen altijd een felgekleurd hesje wanneer zij op de locatie, maar niet in hun lokaal of kantoor zijn", schrijft de scholengemeenschap voor. "Daarmee is het voor leerlingen altijd duidelijk dat ze anderhalve meter afstand moeten houden. Het gaat erom dat het top of mind blijft", zegt woordvoerder Sytske Poppinga.

Waar nodig worden er aanpassingen gedaan. "We gaan het uiteraard evalueren, we moeten weten waar de docenten zich prettig bij voelen", zegt Poppinga. "Praktijkdocenten krijgen een gezichtsmasker, bij praktijkvakken waar met voedsel gewerkt wordt krijgen docenten ook handschoenen aan en doen ze mondkapjes op."

Hybride onderwijs

Het nieuwe schooljaar begint vanochtend voor leerlingen van Stad en Esch in Meppel en Diever. "De eerste twee uur zijn er voor kennismaken en het opnieuw uitleggen van de coronamaatregelen. In het derde uur starten de gewone lessen weer", zegt directeur Peter de Visser. Onderbouwleerlingen wordt gevraagd tussen 08.00 en 08.15 uur de school in te gaan, de bovenbouwleerlingen volgen in het aansluitende kwartier om de ochtenddrukte te spreiden.

Ook in Meppel en Diever krijgen docenten techniek, theater en dans plexiglasmaskers. "Die zijn ook beschikbaar voor andere leraren die dat willen", zegt De Visser. Daarnaast gaat Stad en Esch verder met het online hybride-onderwijssysteem. "Alle lokalen hebben een livestream-aansluiting. Leerlingen met klachten kunnen dus met een gerust hart een paar dagen thuisblijven, ze lopen geen achterstanden op omdat ze kunnen meekijken met de lessen. Thuisblijven met klachten is het allerbelangrijkst."

Volgens De Visser vinden docenten het spannend om weer een volle klas met dertig leerlingen voor zich te hebben. Iedere leerkracht heeft een set mondkapjes gekregen. Een aantal docenten dat in de risicogroep valt, geeft voorlopig alleen online les. "In het klaslokaal zit dan een onderwijsassistent. Het kan ook zijn dat we leerlingen een dagdeel thuis lessen laten volgen als er meerdere online lessen gepland zijn", onderstreept hij het hybride karakter van het 'nieuwe' lesgeven.

