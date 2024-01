Buurtnatuurgebied bij Eelde wordt slangenwalhalla

Vlakbij het vliegveld in Eelde is zo'n vijftien hectare grond door bewoners omgebouwd tot natuurgebied De Oude Molensteen. Bewoners helpen elkaar om de biodiversiteit te vergroten op hun eigen terreinen. Samengevoegd zijn die zo'n vijftien hectare groot.

'Snake city'

In het gebied leven opvallend veel slangen. Arnold Pilon vond recent nog slangen in zijn kruipruimte en op de internetrouter in zijn meterkast. In de omgeving zit een zelfstandige populatie Russische Rattenslangen. "Een van onze buurjongens had een passie voor slangen. Na een tijdje kreeg hij meer interesse in meisjes. Toen heeft hij z'n vader gevraagd 'zal ik ze in de tuin loslaten?' Die vader vond dat goed. Zo is dat balletje gaan rollen en voor je het weet werd Eelde 'snake city' genoemd."

"We zien ze wel lopen", bevestigt buurman Willem Wortel. "Ik heb één keer eentje binnen gehad. En dat is niet makkelijk omdat bij mij alles nieuw gebouwd is. Buiten zien we ze vaker." In de buurtwhatsappgroep komen ook regelmatig filmpjes voorbij van slangen die de weg oversteken. De bewoners benadrukken dat ze de complete biodiversiteit willen helpen en niet alleen de slangen.

Geen kunstmest of pesticiden

Hoe ver de bewoners gaan in het helpen van de natuur wisselt per huishouden. Maar de stelregel is: geen kunstmest en geen pesticiden. "We ondersteunen het ook financieel", zegt Wortel. "We hadden ook al meidoornhagen en er zijn bomen geplant zodat CO2 wordt opgenomen. Dat is concreet wat bij ons gebeurt is."

Arnold Pilon gaat nog wat verder. Omgewaaide bomen laat hij liggen en de natuur woekert over zijn land. "Ik laat de natuur helemaal haar gang gaan." Hij hoopt dat het natuurgebied uiteindelijk aangesloten wordt met omliggende natuurgebieden.