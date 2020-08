Studenten maken Museum Brands toegankelijk en begrijpelijk voor kinderen

De collectie van de overleden verzamelaar Jans Brands is 70.000 stukken groot en bestaat onder meer uit heel veel boeken. Brands verzamelde van alles, als het maar historisch was. De drie delen van de collectie die de studenten nu beter bereikbaar voor kinderen maken, zijn het unieke leenmannenregister van de Bisschop van Utrecht, de verzameling over dood en rouw en de bekende rode ladenkast van Jans, waarin veel kleine voorwerpen zijn opgeslagen.

Glazen kluis

De Windesheim-studenten hebben zelf eerst het museum doorzocht om te zoeken naar stukken uit de collectie die via lesmateriaal, een spel of een zoektocht beter toegankelijk en begrijpelijk te maken zijn.

Het oudste en beroemdste stuk uit de collectie Brands is het Leenmanregister van Bisschop van Utrecht. Dit oude boek ligt in een glazen kluis. Bezoekers - en zeker kinderen - lopen er al gauw aan voorbij. Hoe maak je nu duidelijk waarom dat register zo belangrijk was en wat erin stond? Hoe maak je het levend? Via een spel, zo redeneren ze.

De dood

Jans Brands had ook iets met dood en rouw en verzamelde tientallen voorwerpen over begraven en rouwverwerking. Niet echt een makkelijk onderwerp voor kinderen. Toch krijgen ze er ooit zelf natuurlijk ook mee te maken.

Voor de hoogste klassen van basisscholen en de laagste klassen van het voortgezet onderwijs ontwikkelden de studenten een lesprogramma met voorwerpen. Hun idee is dat als dat programma eenmaal doorlopen, is het bezoek aan het museum en dat deel van de collectie gemakkelijker gaat worden.

'Blij met hulp van studenten'

Museumvoorzitter Hank Peters is blij met de resultaten van de studenten. Alle drie de methodes zullen nu na testen professioneel doorontwikkeld worden. Ook weer met mede-hulp van de studenten, als ze willen. Peters is daar heel blij mee.

"Het is belangrijk dat je kinderen leert aanspreken op hun niveau en hoe zij kijken naar dingen. De studenten kunnen daar goed over nadenken en ik denk ook dat zij dichter bij de kinderen staan dan wij. Daardoor gaat de geschiedenis meer leven en dat is waar het om gaat", aldus Peters.

Ook docent geschiedenis Joop de Vries van Windesheim is enthousiast. Hij noemt dit een win-win-winsituatie. Voor zijn studenten is de opdracht goed, want die hebben zo hun eigen praktijkopdrachten ontwikkeld, waarvan het product ook nog eens echt wordt uitgevoerd. Voor het museum is het plan goed, omdat als dit door betaalde krachten had moeten worden gedaan, het onbetaalbaar was geworden. En het is een winsituatie voor de kinderen in de regio, die zo op een meer begrijpelijke en toegankelijke manier iets van hun geschiedenis te weten kunnen komen.