Roland (60) fietst dagelijks 60 kilometer voor kinderen in armoede

Wind, regen, sneeuw of zon. Onder alle weersomstandigheden zal Roland Beumer dit jaar gaan fietsen, want vandaag, op zijn verjaardag, start hij met de 60-60-366 Challenge. De uitdaging staat symbool voor zijn zestigjarige leeftijd en het doel om dagelijks zestig kilometer te fietsen, gedurende 366 dagen.

Fietsen voor het goede doel

Het doel van deze uitdaging is om geld in te zamelen voor kinderen die in armoede leven. Het opgehaalde geld zal gebruikt worden om kinderen, samen met hun ouders, op vakantie te kunnen sturen, via de Vakantiebank. Het project is opgezet vanuit Kiwanis Assen, een organisatie die zich richt op goede doelen voor kinderen. Het is niet de eerste keer dat Beumer zich inzet voor het goede doel; eerder fietste hij al om geld in te zamelen voor kinderen met kanker.

Vakantie herinneringen

Deze keer is er gekozen om geld in te zamelen voor kinderen die normaal gesproken niet op vakantie kunnen. "De herinneringen die ik heb aan vakanties met mijn ouders zijn dierbaar", vertelt Roland. "Wij gingen bijvoorbeeld naar Texel, en ik kan nog precies aanwijzen waar we op de camping stonden. Het betekent veel voor me".

Met dit doel wil Beumer herinneringen schenken aan kinderen die niet op vakantie kunnen. "We beginnen met kinderen in Assen, maar naarmate er meer geld binnenkomt, hopen we ook gezinnen buiten Assen via de Vakantiebank op vakantie te sturen", sluit hij af.

Tijdens de aftrap wordt Roland vergezeld door drie fietsvrienden die elkaar kennen via Kiwanis Assen. Samen geven ze het startschot voor dit bijzondere project, maar het grootste deel van de challenge zal Roland alleen afleggen. Ook als Beumer zelf op vakantie gaat, zal de fiets meegaan.