Assen steekt 3,5 ton in onderzoek naar nieuwe plek Theo Thijssenschool

De gemeente Assen steekt 350.000 euro in een huisvestingsonderzoek naar de beste plek voor de Theo Thijssenschool. Het schoolgebouw aan de Sluisstraat is aan vervanging toe. Er zijn twee scenario's voor de openbare school. Of er komt nieuwbouw op de huidige plek. Of ze verhuizen naar een schoolpand er tegenover, wat de voorkeur heeft van de gemeente.

Dan gaat het om het gebouw van de Pabo van NHL Stenden aan de Zeemanstraat. De noordelijke hogeschool stopt volgend jaar september definitief met de lerarenopleiding in Assen, die vijf jaar geleden al van voltijd naar deeltijdopleiding terugging. Het pand is medio vorig jaar aangekocht door de gemeente Assen.

Veertig jaar vooruit

Na een verbouwing zou de Theo Thijssenschool op die locatie 'weer veertig jaar vooruit kunnen', stelt de gemeente. Het wordt dan een integraal kindcentrum, met ook kinderopvang. Verder komt het bestuurskantoor van de openbare onderwijsorganisatie Plateau er te zitten, waar ook de Theo Thijssenschool onder valt.

Als verplaatsing naar het pand aan de Zeemanstraat haalbaar blijkt, wordt de oude school gesloopt. Op die plek komen dan huizen. Planning is dat het haalbaarheidsonderzoek voor 1 april is afgerond. Voor de vervangende huisvesting van de Theo Thijssenschool is bijna 4,4 miljoen euro gereserveerd.

Tijdelijke plek Emmaschool

Maar het kan nog wel enige tijd duren, voordat het echt zover is dat de Theo Thijssenschool vervangende huisvesting krijgt. Het Pabo-gebouw moet eerst nog tijdelijk dienst doen als vervangende onderwijslocatie voor de Emmaschool in het centrum. Deze openbare basisschool staat een verbouwing en uitbreiding te wachten van 10 miljoen euro. Maar een groep buurtbewoners is tegen de bouwplannen en dreigt met gerechtelijke procedures.