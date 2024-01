'Risico's rond wapenvergunning Richard K. in 2023 al aangegeven bij politie'

Onderzoek naar meldingen en aangiftes

De man werd kort na de dubbele moord aangehouden. Volgens het OM was er sprake van excessief geweld en waren er meerdere wapens gebruikt. De verdachte is in het bezit van een wapenvergunning. Het OM onderzoekt welke wapens hij mocht hebben en of die gebruikt zijn.

Intern politieonderzoek

Verschillende bronnen melden volgens de krant dat 'zeker niet alle' wapens die K. vorige week zou hebben meegebracht en gebruikt, strookten met zijn wapenvergunning. Een intern politieonderzoek moet duidelijkheid geven of de wapenvergunning van de man ingetrokken had moeten worden.

Vandaag werd bekend dat de eerste openbare zitting in de zaak staat gepland op 17 april in de rechtbank in Assen. Voorafgaand aan die zitting beslist een raadkamer van de rechtbank in Groningen op 31 januari of het voorarrest van de verdachte moet worden verlengd. Ook wordt hij onderzocht in het Pieter Baan Centrum.