Wat wil je de GGD vragen over corona?

Nu het normale leven weer begint roept dat nieuwe vragen op over het coronavirus. Hoe zit dat met scholen in het 'nieuwe normaal'? En met ventilatie in gebouwen, het gebruik van mondkapjes? En de nieuwe app CoronaMelder?

Daarom gaat GGD-arts Ivar van Dijk donderdag 20 augustus om 12.00 uur op radio en tv opnieuw vragen over het virus beantwoorden. Dit is ook via Facebook en de website van RTV Drenthe te volgen.

Stuur je vraag in via onderstaand formulier en wij gaan ons best doen om de vraag te beantwoorden.

Let op!

Wij geven geen medische adviezen. Als je vragen hebt over je eigen medische situatie, of die van een naaste, dan kun je het beste kijken op de website van GGD Drenthe wat je kunt doen. Denk je dat je door een arts onderzocht moet worden? Bel dan met je huisarts!