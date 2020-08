Celstraf geëist voor seks met meisje (14) in zorginstelling

Tegen een 24-jarige man uit Hoogersmilde heeft het Openbaar Ministerie één jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist voor ontucht. De man had volgens het OM in 2017 seks met een destijds 14-jarige meisje. Dat zou gebeurd zijn op zijn kamer in een zorginstelling in Wapse.

De man, die licht verstandelijk beperkt is, ontkende in de rechtbank in Assen dat het is gebeurd, maar zei even later ook dat hij het zich niet meer herinnert. De officier van justitie eiste dat hij na zijn celstraf toezicht krijgt van de reclassering.

App-contact

De man uit Hoogersmilde kende het meisje via haar broer, met wie hij bevriend was. In het voorjaar van 2017 kregen ze contact. Ze appten veel met elkaar. Vanaf de zomer begonnen ze te appen over seks en stuurden ze twee elkaar ook naaktfoto's. Toen het meisje zei dat ze nog maar 14 was, reageerde de man dat dat niet zoveel uitmaakt.

Uiteindelijk spraken de twee in september 2017 af in de instelling waar de man toen woonde. Hij vertelde de rechters dat ze alleen kwam om zijn kamer te bekijken. Het meisje verklaarde dat hij al snel de deur op slot deed en dat ze toen seks hadden. Een paar dagen later blokkeerde de man haar op WhatsApp. Nadat het meisje haar ouders, een vriendin en een leraar had verteld wat er in Wapse was gebeurd, deed ze aangifte.

'Kind van 5'

Bij de politie ontkende de man ook. Maar in app-gesprekken met een vriendin van hem schreef hij dat het wel was gebeurd. "Maar ze wilde het zelf. Ik heb het drie keer gevraagd", zette hij erbij. De officier vindt ontucht te bewijzen, onder meer omdat het leeftijdsverschil tussen de twee te groot was.

Behalve dat de man verstandelijk beperkt is, heeft hij ADHD en PDD-NOS. Deskundigen concluderen dat de man geestelijk het niveau heeft van een kind van 5 jaar. Volgens zijn advocaat blijkt uit alle appjes dat zijn contact met het slachtoffer wel degelijk gelijkwaardig was, ondanks dat hij op dat moment al 21 jaar was. Ze vindt bovendien dat er niet genoeg bewijs is dat de twee echt seks hebben gehad.

De moeder van het meisje vertelde tijdens de rechtszaak dat haar dochter nog altijd last heeft van psychische klachten door wat haar is overkomen. Ze eist 2700 euro schadevergoeding.