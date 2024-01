Het regent wolvenaanvallen in Drenthe: 'wolfwerende rasters werken niet meer'

Ook Harold Heuving uit Amen overweegt te stoppen na een wolvenaanval twee weken geleden. Zijn schapen kregen op 14 januari bezoek van waarschijnlijk een wolf. "Het lam was eruit getrokken en lag ernaast. Dat was een heftig beeld om te zien."

Het raster was goedgekeurd door de taxateur, zo staat in het voorlopige schademeldingsrapport, dat in handen is van RTV Drenthe. Het leek de taxateur het de werk van een wolf en er is nog een andere aanwijzing. "Ik heb de wolf vastgelegd op mijn wildcamera, dus voor mij is het wel duidelijk dat het een wolf is", aldus Heuving.

Nu overweegt Heuving om zijn schapen weg te doen. "Het is een mooie hobby. Ik steek er veel geld en tijd in. Maar op deze manier kan ik geen schapen houden in dit gebied."

Weinig wolfwerende rasters

Overigens staat het merendeel van de schapen in het leefgebied van de roedel in het Drents Friese Wold nog steeds onbeschermd. In 2022 stond maar 15 procent van de schapen in dit gebied beschermd en in 2021 was dit 8 procent, zo bleek uit een telling van wolvenkenner Hans Hasper.

Het nieuwste cijfer wil de provincie nu niet geven, terwijl de gegevens al wel zijn geleverd door Hans Hasper. "We willen het complete rapport van Hans Hasper afwachten, inclusief duiding. Dit moet vervolgens eerst intern besproken worden. Daarna kunnen we hierover communiceren", zegt een woordvoerder.

Beschermingsplicht verzaken loont