Rijden onder invloed van xtc levert Assenaar twee boetes op

In de vroege ochtend van 17 augustus vorig jaar reed de Assenaar afwisselend tussen de 60 en 130 kilometer per uur op de N46 tussen Groningen en de Eemshaven. Hij kwam daarbij meerdere keren op de verkeerde weghelft terecht. Geschrokken tegenliggers waarschuwden de man door met lichtsignalen te seinen.

Met hoge snelheid

De Assenaar vervolgde zijn weg naar de Emmerwolderweg in Ten Boer, waar hij 50 kilometer per uur reed, in plaats van de toegestane 30 kilometer. Ook racete hij in hetzelfde dorp met veel te hoge snelheid op de Wolddijk, waar hij door de politie tot stoppen werd gedwongen.

Onderzoek wees uit dat de man 700 microgram MDMA in zijn bloed had. Hij bekende tegenover de agenten dat hij inderdaad een xtc-pil had geslikt, maar hij ontkende dat hij daardoor over de weg had gezwalkt. "U heeft gewoon gevaren op de weg veroorzaakt", zei de officier van justitie. Naast de boetes wilde ze de auto van de Assenaar verbeurd verklaren. "Lijkt mij dat die maar niet terug moet."

Les geleerd

Maar de raadsman van de Assenaar vond dat teveel van het goede. "Mijn cliënt heeft vaker xtc gebruikt, maar heeft zijn les geleerd. Hij is op eigen houtje naar de verslavingszorg gestapt en hij heeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) al op zijn nek." De auto inleveren zou de Assenaar beperken in zijn toekomstige werkzaamheden, opperde hij.

De rechter hield daarmee rekening en streek over zijn hart. Hij legde de Assenaar naast de twee boetes geen voorwaardelijke rijontzegging op. "Dat mag hij met het CBR gaan oplossen."