Nieuwe intensive care in ziekenhuis Scheper: 'Een hele stap vooruit'

De gangen zijn verder 'opgeleukt' met foto's van het Drentse landschap. Het moet een huiselijk gevoel creëren, ook al is het een omgeving waar je je niet graag bevindt. Verder is de ic pandemieproof; zo goed als mogelijk ingesteld op een snel om zich heenslaand virus.

Tevreden met eindresultaat

Mollema heeft 'heel veel zin' in de nieuwe werkomgeving, die volgende week realiteit wordt. "Dit is een hele stap vooruit. Het ziet er mooi en strak uit. Alle voorzieningen en gemakken die we nodig hebben, zijn meegenomen in de bouw. Blij en apetrots", is zijn slotsom.