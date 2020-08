En opnieuw vertrekt een schaapherder bij kudde Exloo

Het leek zo'n goede match, maar schaapherder Mark Schrale is na een half jaar alweer verdwenen bij de kudde van Exloo. De zevende herder in acht jaar tijd. Toch heerst er positiviteit. Inmiddels gaan de schapen alweer meerdere dagen de hei op.

"We waren echt heel blij met Mark als schaapherder", kijkt voorzitter Kees van Wijngaarden van de Schaapskudde Exloo terug. "Hij had er zelf ook geweldig veel zin in. Helaas ging het lichamelijk niet goed met hem. Dat is een grote teleurstelling voor allebei."

De laatste weken zat Schrale al thuis met een burn out. Van Wijngaarden: "Het houden van een kudde is hard werken. Zeven dagen in de week hebben de dieren verzorging nodig. Dat kan een persoon niet doen. We hebben bij Mark aangegeven dat hij moest zeggen wanneer vervanging nodig was. Maar hij voelde zich waarschijnlijk zo verantwoordelijk, dat hij dit niet deed."

Het bestuur van de stichting Schaapskudde Exloo heeft hiervan geleerd. In de toekomst komt er een grotere ploeg met schaapherders. "Op dit moment hebben we een vrouw die enkele dagen per week met de schapen naar de hei gaat. Zij wil dit ook op langere termijn blijven doen. Daarnaast is onze voormalige herder Arend Huisman tijdelijk terug om ons te helpen. En we hebben een vacature voor een derde herder."

