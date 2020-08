Persconferentie coronavirus: welke extra maatregelen zijn nodig?

Het is nog niet precies bekend om welke maatregelen het gaat, maar het is de verwachting dat vooral in grote steden extra maatregelen zullen worden afgekondigd. De teugels worden mogelijk ook lokaal wat strakker aangetrokken, als er sprake van een coronabrandhaard is.

Onduidelijk is nog of eerdere versoepelingen worden teruggedraaid. Het kabinet maakt zich vooral zorgen over besmettingen in de privésfeer: veel mensen lijken de regels tijdens bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes, barbecues of huwelijken in de wind te slaan. Een ander punt dat mogelijk aan bod komt is het aantal bezoekers bij feesten dat weer naar beneden moet.

Volg de persconferentie bij RTV Drenthe

De persconferentie, die om 19:00 uur begint, is ook via RTV Drenthe te volgen. Dit kan online, maar ook via de televisie, radio of Facebook.

