Deur Drents Archief platgelopen in zoektocht naar voormoeders: 'Spannende verhalen'

Meer dan tweehonderd mensen kwamen af op de Dag van de Familiegeschiedenis in het Drents Archief. Die stond in het teken van de Drentse vrouw en de zoektocht naar voormoeders. En die zoektocht kan een uitdaging zijn.

"Voorouders en voorvaderen klinkt normaler. Daar zijn we veel meer aan gewend", zegt Hilde Boelema van het Drents Archief. "Maar die voormoeders zijn net zo belangrijk. En hoe leuk zou het zijn als je die vrouwelijke lijn gaat uitzoeken. Wie weet wat voor bijzondere, spannende verhalen je daar tegenkomt."

Maar om daarachter te komen heb je wat doorzettingsvermogen nodig. Over de mannen in de geschiedenis is namelijk meer terug te vinden, omdat hun naam bijvoorbeeld opduikt op eigendomsaktes. Daar werden vrouwen vaak niet in genoemd.

Gestrand

Een van de bezoekers is Jacobien Bakker uit Den Haag. Zij reisde af naar de Drentse hoofdstad om onderzoek te doen, want haar voorouders komen uit Drenthe. "Ik ben specifiek op zoek naar mijn voormoeders. Via de vrouwen wordt veel doorgegeven wat niet beschreven is. Een stukje cultuur krijg je mee van je moeder en die weer van haar moeder."

Ze is al een poosje bezig met haar onderzoek, maar strandde in 1680. "Daar houdt het een beetje op. Het meeste wat je vindt is toch via de mannen, die dan bijvoorbeeld een stuk land bezaten. Dat vind je dan wel terug."

Maar ze heeft wel al van alles ontdekt: "Mijn oma komt uit Assen en haar moeder en haar moeder. Maar daarvoor kwamen ze dus uit Diphoorn. Daar had ik nog nooit van gehoord."

Meer ontdekken

Van de tweehonderd bezoekers die vandaag in het archief rondneusden, was het grootste deel vrouw. Boelema: "En veel ervan zijn jong, tussen 25 en 35 jaar. Het beeld dat liefhebbers van geschiedenis oudere, grijze mannen zijn klopt dus niet."

Ook Bakker hoopt nog veel meer te ontdekken over haar voormoeders. Maar dat kost tijd. "Ik moet eerst stoppen met werken. Want het kost natuurlijk wel veel tijd om het goed te doen. Zeker als je uit Den Haag moet komen."