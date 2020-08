Alinghoek: van loos stukje grond naar waardevolle natuur

Het zou in het voorjaar officieel geopend worden, maar die opening is uitgesteld vanwege corona. Het nieuwe Natuurparkje Alinghoek is wel opengesteld en iedereen heeft vrij toegang. Veel wandelaars en fietsers hebben het inmiddels al gevonden. De picknickbanken worden geregeld gebruikt om even uit te rusten, het parkje ligt dan ook strategisch aan verschillende langere wandel- en fietsroutes.

Vogels en insecten

"De allereerste gedachte bij dit initiatief is het vergroten van de biodiversiteit", zegt Lidy Kuiper, voorzitter van IVN Borger-Odoorn. Het parkje moet uitnodigend zijn voor de mensen, maar moet zeker ook vogels en insecten aantrekken. "Daarover informeren we bezoekers via een infopaneel, het verhaal erachter moet verteld worden. En dat werkt. Er is begrip voor en het inspireert, ik zie zelfs dat meer mensen in de omgeving het gazon iets laten doorgroeien."

Dit paneel informeert bezoekers over de natuur (Rechten: Jos Vink)

Vorig jaar nam IVN Borger-Odoorn samen met een aantal inwoners van Drouwen het initiatief om het verruigde stuk groen naast expositieboerderij Versteend Leven aan te pakken. Kuiper: "Het was een loos stukje grond, het had geen enkele functie. We hebben in 2019 de eerste stap gezet: de schapen die er graasden zijn er weggehaald en we zijn begonnen met maaien. Landschapsbeheer Drenthe verzorgde er een cursus maaien met de zeis. We hebben met z'n allen gehooid en alles afgevoerd."

Bloemen, bomen en paden

Na het maaien is een deel afgeplagd, er zijn inheemse wilde bloemen en akkerbloemen gezaaid en er werd een schelpenpad aangelegd. Fruitbomen hebben een plek gekregen en een robuust landhek kwam bij de ingang. Kuiper is enthousiast over het resultaat, maar er is nog een wens. "De poel in het park staat droog. We willen heel graag weer water in de poel maar weten nog niet of dat lukt."