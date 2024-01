'Leider' jeugdbende Emmen voor de rechter

Als derde verdachte in de zaak van de fatale diefstal in jeugdzorginstelling Yorneo staat vandaag de 20-jarige Jermain S. uit Emmen voor de rechter. S. stuurde volgens het Openbaar Ministerie (OM) een jaar geleden twee tieners op pad om een overval op een tankstation te plegen. Dit mondde uit in de roofmoord op een 26-jarige begeleidster in de jeugdinstelling in Emmen.

Het OM verdenkt S. ervan dat hij de leider was van een jeugdbende in Emmen. Hij besliste in welke samenstelling een diefstal of een overval werd gepleegd en zorgde voor de attributen en kleding. De jeugdbende wordt onder meer ook verantwoordelijk gehouden voor de overval op de McDonalds in Emmen. Daarbij werd een schot gelost.

Nog een leider

Niet alleen S., maar ook de 20-jarige Regino de W. uit Groningen stuurde de jongeren op roverspad. De W. staat dinsdag voor de rechtbank in Assen. De drie tieners die de gewelddadige klussen uitvoerden waren kwetsbare jongeren. Alle drie woonden onder begeleiding. Twee in het opvangcentrum Yorneo en één in B-Point in Emmen.

Rovershol

De woning van S. was de uitvalsbasis voor de bende, schetste de officier van justitie op eerdere inleidende zittingen. Toen werd met name beslist over het voorarrest van de verdachten. S. zou de tieners onder druk hebben gezet. Ze mochten niet met lege handen terugkomen.

Gesloten

Op de avond van 14 januari 2023 liepen twee jongens van 16 en 19 jaar, bewapend met een mes naar het tankstation aan de Wolfsbergenweg. Het pompstation was gesloten. De tieners kwamen op het idee om de kluis van het opvangcentrum Yorneo te stelen. Daar woonde de jongste op dat moment.

Gekwalificeerde doodslag

Tijdens de diefstal werd de begeleidster doodgestoken. Vorige week eiste het OM tegen de inmiddels 17 en 20-jarige verdachten respectievelijk twee en tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. De begeleidster werd gedood om de kluis te kunnen stelen en daarmee is gekwalificeerde doodslag bewezen, zei de officier van justitie vorige week.