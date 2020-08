Vuurwapen en 9 kilo hennep in huis: 10 maanden cel voor Emmenaar

Voor het vervoeren van negen kilo hennep en het bezit van een semi-automatisch vuurwapen is een man uit Emmen vandaag veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk. Ook bepaalde de rechtbank in Assen dat hij reclasseringstoezicht krijgt en zich moeten laten behandelen.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vijftien maanden cel, omdat de politie eind januari negen kilo hennep bij de 42-jarige man thuis vond en het wapen met zware munitie: namelijk, hollow-point-kogels. De straf is lager, omdat de rechtbank door een juridische fout van het Openbaar Ministerie niet het bezit van de hennep in huis, maar alleen het vervoeren ervan kan bewijzen.

Schakel tussen kweker en coffeeshop

De Emmenaar haalde de hennep die ochtend vroeg met de auto op bij een kennis die het had gekweekt, vertelde hij in de rechtszaal. Volgens de rechtbank was hij een soort schakel tussen de kweker en de coffeeshop, want daar wilde hij het later die dag naartoe brengen met het doel er goed mee te verdienen, maar zover kwam het niet.

De politie viel zijn huis in de wijk Angelslo binnen na een tip die het Team Criminele Inlichtingen kreeg: een informant meldde dat de Emmenaar meerdere wapens in huis had. Toen agenten bij het huis waren, zagen ze dat de man boven een wapen uit het raam gooide. Ze vonden het terug in de struiken van de buren; het was doorgeladen, dus klaar om mee te schieten.

Paniek

De man verklaarde dat hij het vuurwapen in paniek had weggegooid. Hij had het naar eigen zeggen ooit aangeschaft, omdat hij ernstig werd bedreigd door onbekenden. In het huis van de man vond de politie ook 1.320 euro. De officier van justitie eiste dat de man dat bedrag aan boete zou betalen. Dat vond de rechtbank niet nodig. Hij krijgt het geld terug.

