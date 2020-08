Staatsbosbeheer onderzoekt betaald parkeren bij populaire zwemplassen

Staatsbosbeheer bekijkt serieus of het mogelijk is om bezoekers van de zwemplassen het Gasselterveld en 't Nije Hemelriek te laten betalen voor het parkeren van hun auto.

De maatregel moet een structurele oplossing bieden voor de parkeerproblemen bij de populaire zwemplassen in het noorden van Drenthe. Staatsbosbeheer hoopt dat er minder mensen met de auto komen als je moet betalen om te parkeren.

Overvolle parkeerplaatsen

Op zomerse dagen is er topdrukte bij de zwemplassen vlakbij Gasselte, maar die populariteit heeft een keerzijde. Doordat veel mensen met de auto komen, ontstaan er verkeersopstoppingen. De parkeerplaatsen staan overvol en automobilisten zetten hun auto's buiten de parkeervakken.

Boswachter Martijn Harms heeft inspiratie opgedaan bij de zwemplas Bussloo, in de buurt van Apeldoorn. Daar is betaald parkeren al langer de norm. "Ze werken daar met dagkaarten. Wellicht dat wij ook iets met slagbomen en parkeerautomaten kunnen doen", vertelt Harms.

Structurele oplossing

Deze zomer zette Staatsbosbeheer de volle parkeerplaatsen al af met hekken, om te voorkomen dat mensen toch hun auto nog ergens tussen probeerden te proppen. Dat is gevaarlijk, omdat hulpdienst minder makkelijk bij de plassen konden komen. Ook waren er dagelijks verkeersregelaars nodig om parkeerchaos te voorkomen en werden er boetes uitgedeeld aan foutparkeerders. Allen tijdelijke oplossingen voor het probleem.

Zowel Staatsbosbeheer als de gemeente Aa en Hunze hopen volgend jaar op een structurele oplossing, zodat de verkeersregelaars volgend jaar niet meer nodig zijn. Harms: "Hoe we het precies willen, daar moeten we het nog met de gemeente over hebben. Binnenkort gaan we daarover praten."

Afval blijft aandachtspunt

Een ander aandachtspunt is het vele afval dat rondom de plas wordt achtergelaten. Voor een oplossing voor dat probleem keek Harms ook rond in Gelderland. "Bij Bussloo hebben ze ondergrondse containers. We weten nog niet of dat voor ons een oplossing kan zijn, want ons strand is niet zo geschikt voor vrachtwagens. Maar wellicht kan het."

De troep bij de plassen is ook burgemeester Anno Wietse Hiemstra van Aa en Hunze een doorn in het oog. Hij zou het liefst zien dat er meer gebeurt om de bende op het strand tegen te gaan. "Het is gewoon asociaal gedrag. Ik snap niet dat mensen zakken chips of blikken bier achterlaten, terwijl er genoeg afvalbakken zijn", zegt Hiemstra.

Als het aan de burgemeester ligt, spreken de toezichthouders bij de plassen mensen meer preventief aan op hun gedrag. In het uiterste geval kan een boete opgelegd worden. Boswachter Harms zegt dat dat ook al gebeurt, "maar ik denk niet dat het uiteindelijk de oplossing is. We kunnen ook niet overal toezicht houden, want we hebben meerdere natuurplassen waar we ook moeten zijn."

Corona speelde rol

Harms denkt wel dat de topdrukte van de afgelopen weken het resultaat is van de coronacrisis. Veel mensen bleven thuis of kwamen vanuit andere delen van het land naar de vakantieparken in de buurt. Harms: "We hopen dat de problemen van deze zomer tijdelijk waren door corona en dat het volgend jaar weer wat minder extreem is."

De overlast van jongeren in de avonduren is volgens burgemeester Hiemstra waarschijnlijk ook een gevolg van het virus. Hiemstra: "De overlast van jongeren is verklaarbaar. Mensen die normaal gesproken in de kroeg zitten, zoeken nu andere opties. Er is geen probleem als je het in de avond gezellig met elkaar hebt, al moet je je wel aan de regels houden." De ernstige mishandeling van vorige week vindt hij onacceptabel.