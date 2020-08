Medewerkers WZA krijgen speciaal 'coronaboek'

In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) is vanmiddag een zogeheten coronaboek gepresenteerd. In dat boek staan ruim honderd verhalen van medewerkers over de coronacrisis.

Het boek laat zien hoe personeel de crisis beleefd heeft. "Voor de een was het een periode van onafgebroken werken, voor de ander van ineens je werk niet meer kunnen doen. Voor de een was het een tijd van saamhorigheid, voor de ander een van angst om besmet te raken of om anderen te besmetten", valt op de achterflap te lezen.

Verpleegkundigen vertellen daarnaast hoe zwaar de afgelopen tijd is geweest. "Zo staan er in het boek onder meer verhalen van IC-verpleegkundigen over de fysieke en emotionele zwaarte van die periode en van verpleegkundigen van de corona-afdelingen die patiënten naar de IC moesten brengen." Behalve verpleegkundigen komen verder ook onder meer facilitair medewerkers en mensen van de poli die in de triagetent gingen werken.

Het coronaboek - dat de titel De één is niet meer held dan de ander' heeft - wordt in een oplage van tweeduizend exemplaren uitgebracht, maar is alleen bedoeld voor WZA-personeel.