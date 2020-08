Lagere straf voor oplichten ouderen met PostNL-babbeltruc

Een 20-jarige man uit Koog aan de Zaan is veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Hij kreeg de straf opgelegd nadat hij 23 oudere mensen met een babbeltruc had opgelicht in onder meer Hoogeveen. Hij troggelde pinpassen en -codes af en pinde vlak daarna bedragen rond de tweeduizend euro of hoger.

Dertien slachtoffers komen uit Hoogeveen, de rest uit onder meer Wormerveer, Dokkum en Harlingen. De werkwijze van de man was steeds dezelfde: eerst belde hij slachtoffers op en deed zich voor als medewerker van PostNL, met de mededeling dat hij een cadeaukaart kwam bezorgen. Hij vroeg of het schikte dat hij die kwam brengen.

Pincode ontfutseld

Niet lang na zijn belletje stond hij in een PostNL-jas voor de deur. Hij kon het pakketje afleveren als de klant één euro bij hem zou pinnen. Tijdens het pinnen ontfutselde hij de pincode van het slachtoffer en deed hij of er iets misging. Dan pakte hij de bankpas zelf vast en zonder dat zijn slachtoffers het doorhadden, verwisselde hij die voor de pas van een eerder slachtoffer.

Tegen de tijd dat de ouderen doorhadden er iets niet klopte, was er vaak al geld van hun rekening afgeschreven. De cadeaukaart die ze hadden gekregen, bleek bovendien niet opgewaardeerd. De man zocht volgens de rechtbank bewust ouderen uit, die in serviceflats of woonzorgcentra woonden. De jongste slachtoffers waren rond de zestig jaar, de oudste was ouder dan negentig.

Te weinig bewijs

De Koger werd in december afgelopen jaar in Hoogeveen opgepakt op verdenking van 25 oplichtingsgevallen, maar de rechtbank vond dat er in twee gevallen te weinig bewijs was. De straf viel flink lager uit dan de eis van het OM, dat was uitgegaan van 24 bewezen zaken. De rechtbank vond de eis te hoog, onder meer vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Ook vindt de rechtbank het belangrijk dat hij een deels voorwaardelijke straf krijgt als waarschuwing voor de toekomst.

De man uit Koog aan de Zaan heeft zelf alles ontkend, maar agenten herkenden hem wel op beelden van bewakingscamera's van banken en casino's, waar hij telkens rekeningen van zijn slachtoffers plunderde. Bovendien werden in zijn auto bankpassen van slachtoffers, lege cadeaukaarten en contant geld gevonden. Volgende de rechtbank is de man heel geraffineerd te werk gegaan.

Niet geloofwaardig

Toen de Koger op 17 december in Hoogeveen werd opgepakt, zat hij samen met een 20-jarige Zaandammer in een auto. Die is veroordeeld voor betrokkenheid bij vijf gevallen van oplichting in Hoogeveen. Hij is veroordeeld tot 137 dagen gevangenisstraf, waarvan negentig dagen voorwaardelijk. Zijn verklaring dat hij met de Koger 'op roadtrip was' naar Hoogeveen om 'te chillen' vond de rechtbank niet geloofwaardig.

