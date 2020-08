Eext spaart voor nieuwe koeling in supermarkt

Het supermarktje wordt door het dorp zelf draaiende gehouden met vrijwilligers. Toen de laatste winkel uit het dorp verdween, besloten de inwoners zelf een supermarkt te openen zonder winstoogmerk. Toen afgelopen week de koeling kapot ging, was er niet genoeg geld in kas om een andere installatie te kopen.

15.000 euro inzamelen

Daarom besloot vrijwilliger Albert Springer om een actie te houden voor een nieuwe koeling. "Kijk, dit is de oude koelinstallatie", vertelt hij, wijzend naar een oud bakbeest. "Maar nu willen we graag een andere, duurzamere machine kopen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de stroomrekening van de winkel. Een nieuwe is enorm prijzig, dus we gaan voor een gebruikt exemplaar", merkt hij op.

Enkele duizenden euro's binnen

Het dorp met zo'n 1.500 inwoners, heeft sinds gisteren al een duit in het zakje gedaan. Via donaties is er al bijna 6.000 euro binnengekomen. Dat de bewoners het winkeltje waarderen blijkt wel uit de donaties. Bedragen boven de 100 euro zijn geen uitzondering. "Dat is heel mooi, tot die tijd hebben we een aantal koelkasten kunnen lenen van een evenementenorganisator. Die gebruikt ze op dit moment niet. Ik ga ervan uit dat we het geld snel bij elkaar krijgen, zodat we weer vooruit kunnen met de dorpswinkel", aldus Springer.