Testevenement in coronatijd alsnog afgelast door coronavirus

De druiven zijn zuur voor de organisatie van Paard en Erfgoed in Frederiksoord. Het evenement dat zich richt op paarden, honden, schapen en ambachten zou in het eerste weekend van september ondanks de coronacrisis doorgaan, om tegelijkertijd te dienen als testevenement. Maar nu het coronavirus weer terrein wint, is alsnog besloten om Paard en Erfgoed dit jaar niet door te laten gaan.

Maatregelen getroffen

"We hadden een fantastisch showprogramma samengesteld, de markt stond volgeboekt met leuke kramen en we hadden bijna genoeg vrijwilligers om er twee mooie, bijzondere dagen van te maken. Ook hadden we allerlei maatregelen getroffen en alles zo georganiseerd, dat het risico op besmetting met het coronavirus minimaal is", laat de organisatie nog hoopvol weten. Maar het liep allemaal net even wat anders.

De organisatie heeft er zelf alles aan gedaan om Paard en Erfgoed door te laten gaan, is te lezen op de Facebook-pagina van het evenement. "We hebben telkens de berichten in de gaten gehouden en contact gehouden met de gemeente en de veiligheidsregio. Alles wees er in juni op dat we Paard en Erfgoed door konden laten gaan. Nu het aantal besmettingen toch toeneemt, merken we dat de situatie verandert", luidt de toelichting.

'Kunnen sociale gezicht niet waarmaken'

Omdat vrijwilligers - die onder de risicogroep vallen of in de zorgsector werken - geen risico's wilden nemen door mee te helpen om Paard en Erfgoed op te tuigen, beschikte de organisatie al over minder handen. Daarbij komt ook dat veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet naar het evenement konden komen, vanwege de coronabeperkingen. Daardoor vindt de organisatie dat zij het sociale gezicht van het evenement niet kan waarmaken.

"Er is deze week nog overleg geweest met de gemeente en zij kwam met nieuwe voorwaarden vanuit de veiligheidsregio om het virus verder in te dammen, waar wij niet op korte termijn aan kunnen voldoen", zegt de organisatie. Daarop werd definitief besloten om een streep door het evenement te zetten voor dit jaar. "We slaan een jaar over, we nemen geen risico's voor en met elkaar", besluit de organisatie strijdvaardig.

Lees ook: