Tientallen jongeren de straat op in Hoogeveen na oproep op sociale media

In die berichten werd opgeroepen om herrie te schoppen in de wijk Krakeel. "Net als Den Haag en Utrecht." De jongeren staan op verschillende plekken in de wijk Krakreel en in het Zuiderpark en het Steenbergerpark. Bij winkelcentrum De Grote Beer wordt iedereen door de politie weggestuurd. Later in de avond werd opgeroepen om naar de Jumbo te gaan. Ook wordt er hier en daar met vuurwerk gegooid. Volgens RTV Drenthe-fotografe Kim Stellingwerf werd één jongen geboeid in een politieauto gezet.

De politie is met meerdere auto's en busjes aanwezig in Hoogeveen. "We weten dat die berichten circuleren", zegt een politiewoordvoerder. "We zijn alert en spreken de jeugd ook aan." Volgens de woordvoerder is de situatie 'rustig'.