De politie heeft gisteravond in Assen iemand opgepakt op verdenking van zware mishandeling. De mishandeling gebeurde eerder op de dag.

De politie vermeldt niet wat er precies is gebeurd. 's Avonds deed een arrestatieteam van de politie een inval in een woning. De verdachte is daar opgepakt en daarna naar het cellencomplex gebracht.