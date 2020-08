De Treffer'16: 'We zijn helemaal door het dolle heen'

"Dit is echt een last van m'n schouders", reageert voorzitter Dennis Bergman. "We zijn heel erg opgelucht en blij. We zijn door het dolle heen."

Hiermee lijkt voorlopig een eind te komen aan de jarenlange voetbalsoap in het dorp. De Treffer'16 en (slapende club) TEVV moesten overeenstemming bereiken over het gebruik van het complex. Dit lukte niet en dus trok de gemeente de stekker uit de verhuur van de velden. De Treffer'16 spande een kort geding aan om weer toegang te kunnen krijgen tot de velden en faciliteiten. Met succes.

Binnen een week

De rechtbank oordeelde dat de gemeente niet voldoende rekening had gehouden met de belangen van alle 260 leden van De Treffer'16. Daarnaast vindt de rechtbank dat het De Treffer'16 niet te verwijten valt dat de club wat betreft het rooster voor het gebruik van de velden er niet samen uitkwam met TEVV. TEVV heeft immers geen KNVB-licentie en niet voldoende spelers.

Binnen nu en een week moet de club weer op de velden kunnen spelen en toegang hebben tot de faciliteiten. Daar horen ook de kleedkamers in de Hunsowhal bij. Alle faciliteiten en velden moeten weer verhuurd worden aan De Treffer'16, onder dezelfde voorwaarden als die van voetbalseizoen 2019-2020.

Langere termijn

"Het is fijn dat we aankomend seizoen weer op het eigen complex mogen voetballen. Maar we zijn nog wel met onze advocaat aan het kijken hoe we voetbal voor langere tijd in het dorp weer zeker kunnen stellen", legt Bergman uit. "We willen wel de clubs SETA, GKV en JVV bedanken. Zij hebben ons hulp en velden aangeboden, stel het zou in het dorp niet meer lukken."

De club, die met tien teams binnenkort ook weer aan de competitie begint, trainde ondertussen wel wat verder op het complex. Op het derde veld zijn wat trainingen georganiseerd. "De competitie begint eind deze maand weer, dus je moet wel wat. Volgens onze advocaat kon dat gewoon, tot de gemeente met een ontruimingsbevel zou komen. Dat heeft ze niet gedaan."

Op 30 augustus is de eerste wedstrijd weer in 2e Exloërmond. Dan speelt het eerste elftal een bekerwedstrijd.

Jeugd meteen al in actie

Op het voetbalveld in 2e Exloërmond werd vanavond al meteen gevoetbald door de jeugd. En de kinderen hadden er zin in. "Ik vind het heel leuk dat we weer mogen voetballen en dat we elkaar weer zien", vertelt Vera. Ze krijgt vanavond training van secretaris Gezinus van der Laan. Hij kan het nieuws van de dag nog steeds niet bevatten. "Mijn hart begon vanmiddag sneller te kloppen en ik kon het nog net droog houden", aldus Van der Laan. Met trots kijkt hij naar de voetballende kinderen. "Dit is fantastisch, hier doe je het voor. Het doet je goed als je de kinderen nu weer ziet genieten."

Reactie gemeente

In een eerste reactie laat het college van B en W van Borger-Odoorn weten het jammer te vinden dat het zover heeft moeten komen, maar dat het de uitspraak van de rechtbank respecteert en er uitvoering aan wil geven. De gemeente gaat daarom op korte termijn in gesprek met de betrokken partijen, zodat De Treffer'16 zo snel mogelijk weer gebruik kan maken van de velden.