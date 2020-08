Houten muzikant langs N381 bij Zweeloo omver

Vorig jaar werd het kunstwerk gebouwd als straatversiering. Veel mensen uit het dorp vonden het jammer als het bouwsel van pallets al na een paar weken zou worden gesloopt. Daarom werd het boegbeeld langs de weg gezet, zodat mensen de houten pop konden blijven bekijken. "Ja, ik heb veel complimentjes gehad. Jammer dat hij nu weg moet, maar het is wel nodig", vertelt ontwerper en kunstenaar Jan Kroes.

Op het hoogtepunt stoppen

Dat hij moest worden weggehaald heeft te maken met de conditie van het bouwwerk. "Hier en daar vielen er al latten uit. Dan moet je als dorp de keuze maken of je hem wil oplappen, of dat je hem weghaalt op het hoogtepunt. We hebben gestemd en uiteindelijk bleek dus dat de meeste mensen het beter vonden om hem weg te halen. Dat is ook veiliger", vertelt dorpsbewoner Egbert Hiddink.

In eerste instantie was het de bedoeling om het kunstwerk met een trekker omver te krijgen. Dat lukte niet, de spanbanden knapten. "Zo zie je maar, het is best een sterk ding. Hij heeft ook storm en wind doorstaan, dus we wisten dat 'ie tegen een stootje kon. Maar zelfs dit gaat stroef. Nu doen we het in onderdelen. Eerst de kop, dan de armen. Hopelijk is eind van de week alles hier opgeruimd", sluit Hiddink af.