Drentse economie hard geraakt door coronacrisis

De coronacrisis heeft de economie in Drenthe een grote klap gegeven. In het tweede kwartaal van dit jaar ligt de economische krimp tussen de 8 en 10 procent.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De percentages betreffen de economische groei ten opzichte van een jaar eerder.

In het eerste kwartaal groeide de economie in Zuidwest-Drenthe nog heel bescheiden. In de overige regio's in onze provincie was toen sprake van een lichte krimp. In het tweede kwartaal werd de economie overal in Drenthe hard geraakt.

Alle regio's getroffen

Het statistiekbureau constateert verder dat in alle regio's van Nederland sprake was van een economische achteruitgang. Het grootst was deze in Haarlemmermeer, met 27 tot 29 procent. Deze gemeente is voor een groot deel afhankelijk van de luchtvaart en de daaraan gerelateerde dienstverlening.

De regio's Almere en Delfzijl lieten in het tweede kwartaal de kleinste krimp zien, van minder dan 6 procent. In Almere bleef de krimp mede beperkt door goed presterende leasebedrijven. Verder zijn de bedrijfstakken die door de coronacrisis flink zijn getroffen in deze regio's relatief minder vertegenwoordigd.

Economische krimp in tweede kwartaal per regio