In Emmen zijn opnieuw vernielingen gepleegd. Eerder dit weekend ging het vooral nog om gesneuvelde autoruiten in de wijk Emmerschans, vannacht waren bushokjes het doelwit.

Dat gebeurde allemaal in de wijk Angelslo. Afgelopen week werden ook al bushokjes in Bargeres vernield. Het zou gaan om zeker zeven stuks. Volgens de eigenaar bedraagt de schade 475 euro per bushokje.