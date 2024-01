De Week van Drenthe: Yorneo-zaak van start en Schoonebeek wil meer geld voor olie

Theatervoorstelling Het Pauperparadijs keert niet meer terug in Veenhuizen en Eelde transformeert in een walhalla voor slangen. Hier lees je een overzicht van het belangrijkste nieuws in onze provincie van afgelopen week.

De pil en het condoom worden door steeds minder jongeren gebruikt, blijkt uit onderzoek van SOA Aids Nederland. Dianne Schriemer van GGD Drenthe ziet deze trend ook terug in Drenthe en maakt zich zorgen. "Voornamelijk voor de SOA-Zorg, maar we weten ook niet goed wat het doet voor onbedoelde zwangerschappen."

Pauperparadijs weg uit Veenhuizen

Het theaterspektakel Het Pauperparadijs vertrekt uit Veenhuizen. De voorstelling werd in 2016, 2017 en 2023 opgevoerd bij het Gevangenismuseum, maar verhuist nu naar Leusden. Volgens de producent is optreden in de buitenlucht te kostbaar en klagen veel omwonenden over geluidsoverlast.

Vraag naar meer oliegeld