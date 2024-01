Drentse notaris berispt vanwege 'buitengewone, seksuele gedragingen'

Een sporttas met dameslingerie, boxershorts en hoge hakken. Een spreekkamer met erotische hulpmiddelen, zoals een touw en glijmiddel. En een 'seksuele overeenkomst' met een stel, waarmee seksuele diensten worden uitgeruild tegen betaling. Een greep uit de spullen en documenten die gevonden zijn op het kantoor van een Drentse notaris.

Dat schrijft NRC in een reconstructie van zijn seksuele gedragingen, die hebben geleid tot een tuchtzaak met een berisping van de notariskamer.

De notaris in kwestie heeft kantoren in Borger, Beilen, Emmen en Oosterhesselen. Twee andere notarissen van dit kantoor dienden een klacht in bij de notariskamer, het Kamer voor het Notariaat, over de gedragingen van hun Drentse collega. Nooit eerder boog deze Kamer zich over seksueel gedrag van een notaris.

'Seksverslaving'

Volgens de aanklagers functioneert de notaris niet en kampt hij met een seksverslaving. Dat maakt de de man, bijna veertig jaar werkzaam in het vak, volgens de klagers "chantabel" en "kwetsbaar voor afpersing". En ze vragen zich af: in hoeverre schaadt zijn gedrag de eer en het aanzien van het notarisambt?

Medewerkers van het notariskantoor trokken vorig jaar maart voor het eerst aan de bel bij een van de klagers. Een registerklerk op de vestiging waar de Drentse notaris de leiding heeft, ondervond dat het privéleven van haar werkgever zijn notariswerk belemmerde. Zo zag ze op de kantoorcomputer seksberichten voorbij komen, boekingen bij secretrooms.nl en intieme sinterklaasgedichten aan een maîtresse.

Een collegaklerk, niet meer werkzaam bij het kantoor, moest cliënten afbellen terwijl hij wist dat de notaris seksuele afspraken had buiten kantoor. "Dat nam zulke proporties aan dat hij wekelijks meerdere keren afwezig was en dat klanten zes à zeven keer opeenvolgend werd afgebeld", tekent NRC op.

Seksuele overeenkomst

Een van de documenten die op de kantoorcomputer werd gevonden was een overeenkomst tussen een stel en Drentse notaris. Het koppel leverde seksuele diensten in ruil voor de betaling van 500 euro. De seks gebeurde op het kantoor van de notaris, tussen 19.00 en 21.00 uur, zoals te lezen is in de overeenkomst.

'Schade voor notariaat'

De zaak werd in december voor het eerst behandeld. In de rechtbank in Arnhem pleit de advocaat van de klagers voor de zwaarste tuchtmaatregel die er is: de notaris moet volgens hem onmiddellijk uit het ambt worden gezet. "Behalve kantoor en maatschap heeft hij het volledige notariaat schade berokkend."

De notaris geeft vanuit het beklaagdenbankje via zijn advocaat toe verkeerde keuzes te hebben gemaakt. Hij zou er "enorm veel spijt" van hebben en "lering hebben getrokken". Toch kunnen de gedragingen hem niet worden aangerekend omdat de sporttas (met dameslingerie, boxershorts en hoge hakken) en de documenten onrechtmatig zouden zijn verkregen.

Niet uit ambt gezet, maar berisping

De tuchtrechter oordeelde afgelopen woensdag dat het disfunctioneren van de notaris onvoldoende overtuigend bewezen is. Toch krijgt hij een tuchtmaatregel opgelegd. De notaris wordt berispt vanwege "grensoverschrijdende seksuele escapades die op kantoor en onder kantoortijd hebben plaatsgevonden, waardoor de eer en het aanzien van en het vertrouwen in het notarisambt ernstig zijn geschaad." Volgens de tuchtrechter heeft de notaris zijn seksuele privéleven op een ontoelaatbare manier vermengd met zijn werk.