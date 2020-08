Brugklassers Beilen alvast onder één dak: 'Gezonde spanning'

Isa uit klas 1E is één van de eerste leerlingen van de nieuwe school. "Ik ben wel een beetje gespannen," legt ze uit. "Maar ik heb er heel veel zin in, het is gezonde spanning." Ze vindt het fijn dat ze niet hoeft te kiezen tussen beide scholen. "De scholen leken mij allebei erg leuk, dus ik ben hier eigenlijk best wel blij mee."

Anti-kraak wordt weer school

De leerlingen krijgen vanaf vandaag les in een tijdelijk schoolgebouw aan de Leliestraat, terwijl verderop in het dorp druk aan de nieuwbouwlocatie gebouwd wordt.

Het tijdelijke gebouw was vroeger een basisschool. Het is ook nog tijdelijk in gebruik geweest voor het CSG en de laatste twee jaar heeft het pand leeggestaan in de vorm van anti-kraak. Om het weer geschikt te maken als school, is er volgens bestuurder Rolf Albring hard gewerkt.

Schoolcultuur moet goed zijn

De scholen wilden niet nog een jaar wachten tot de nieuwbouwlocatie klaar zou zijn, maar het liefst zo snel mogelijk samen aan de slag. "We willen echt bouwen aan een nieuwe cultuur, aan een nieuwe school en aan nieuw onderwijs. Dan vinden we het belangrijk dat we niet in het gebouw zitten van een school waar ook nog allemaal leerlingen zitten die onderdeel zijn van een oude cultuur van één van beide scholen", vertelt Albring.

"Bovendien zouden dan niet alle brugklassen in één gebouw passen en dat vonden we doodzonde, dus we zijn heel blij dat de gemeente dit gebouw beschikbaar heeft gesteld."

Uitdaging voor het rooster

In totaal zijn er op deze nieuwe locatie 175 leerlingen gestart verdeeld over 8 klassen. "De roostermaker weet niet eens welke leerlingen officieel staan ingeschreven bij welke school," legt Albring uit.

Alleen voor gymles en de creatieve vakken pendelen de leerlingen, verder zijn het de docenten die op en neer reizen. Voor de roostermakers is dat een grote puzzel geweest. "Docenten geven nu les aan de Esdoornlaan op het Dr. Nassau College, aan De Omloop voor CSG Beilen en in dit gebouw voor 'VO-Beilen' zoals we dat nu nog even noemen, dus dat is wel een uitdaging."

Voordelen voor leerlingen

Voor leerling Koen is het ook even wennen. "Ik vond het in het begin wel raar, maar nu ik het snap maakt het me niet zo veel meer uit." Ondanks dat hij zijn schoolkeuze al wel gemaakt had, ziet hij ook vooral de voordelen. "Je kent wat meer kinderen, veel kinderen uit mijn oude klas zijn hierheen gegaan. Op zich is dat wel leuk natuurlijk."

Ook heeft zich snel bij de situatie neergelegd. "Heel veel leerlingen in de bovenbouw denken zo van: 'spannend en ik weet niet of dat allemaal lukt met elkaar', maar wij zijn vooral blij met onze klas."