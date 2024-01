Verscherpt toezicht voor zorgboerderij Phusis in Hoogersmilde

De zorgboerderij van Phusis aan De Bosweg in Hoogersmilde staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie ziet tekortkomingen in de zorg die Phusis op deze locatie biedt. Locatie De Bosweg is een zorgboerderij waar cliënten wonen en werken.

Op 3 oktober bezocht de inspectie locatie De Bosweg, nadat ze er in maart vorig jaar ook al langs zijn gegaan. Dezelfde tekortkomingen kwamen in oktober naar voren. Zo dragen zorgverleners in opleiding verantwoordelijkheden die niet bij hun ervaring passen en zijn er onvoldoende zorgverleners om hen te begeleiden. Daarnaast zag de inspectie risico's met betrekking tot de hygiëne, medicatieveiligheid en het inschatten van risico's bij de cliënten.

Phusis De Bosweg heeft tot uiterlijk 11 juni de tijd om te voldoen aan de normen voor goede zorg. Mocht het nodig zijn dan kan de inspectie verdere maatregelen nemen en zij verwachten ook dat Phusis de verbeteringen op andere locaties doorvoert.

Zorg ondermaats op andere locaties

In augustus kwam het nieuws al naar buiten dat de zorg ondermaats is op de Phusis-locaties in Rolde en Nooitgedacht. Ook bij de locatie in Rolde zag de inspectie dat er te weinig deskundigheid aanwezig was om de juiste zorg aan kwetsbare cliënten te verlenen. En in Rolde was de hygiëne zwaar onder de maat in het tijdelijke gebouw waar zorg werd verleend.