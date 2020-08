Ieder jaar een nieuw ontwerp voetbalshirt, is dat niet wat overdreven?

Dat doen ze in een nieuw tenue, dat de fans tijdens de oefenwedstrijden natuurlijk al hebben kunnen zien. Paula uit Emmen vraagt zich af waarom de spelers ieder jaar in nieuwe kleding gehuld worden en wie die pakken ontwerpt. Ze stuurde haar vraag naar Zoek Het Uit!.

Run op shirtjes

De kleding van de spelers wordt geregeld door de afdeling communicatie en marketing bij FC Emmen. Die komt middels goed overleg met sponsoren en supporters tot een ontwerp voor zowel het thuis- als uitshirt.

Belangrijke reden om het shirt jaarlijks te veranderen is de verkoop van de shirts. De fans rennen ieder seizoen weer naar de winkel om het nieuwe tenue te bemachtigen. Soms is het ook noodzaak om het shirt te veranderen, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe sponsor in het spel is.

'Iets minder rood'

Het thuisshirt met twee rode banen en een breed wit middenstuk verandert niet veel. "In de afgelopen jaren is er iets minder rood in te zien", vertelt Marc Timmer, manager communicatie en marketing bij FC Emmen.

"Maar we veranderen ook andere zaken, zo staat er dit jaar in de nek #HIERKOMIKWEG en in de kraag staat 'Wie döt mij wat'", vervolgt Timmer. En zo speelt ook een andere held uit de regio een belangrijke rol bij FC Emmen: zanger/ tekstdichter Daniel Lohues.

Sergio Peña in het nieuwe uittenue (Rechten: FC Emmen)

Keuze van de supporters

Het uittenue is donkerblauw. Die kleur is gekozen door de supporters. Het shirt wordt gekenmerkt door de rood-witte banen over de borst in de clubkleuren. De logo's en teksten zijn gelijk aan die op het thuistenue.

En natuurlijk heeft een goede outfit ook een mentale werking, want strak in het pak sta je eigenlijk al met 1-0 voor.

