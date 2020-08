Boeren zijn blij met terugdraaien voermaatregel: 'Heel mooi nieuws'

"Dit is een historische overwinning", zo noemt Jos Ubels uit Anderen, de vicevoorzitter van Farmers Defence Force (FDF), het schrappen van de veevoermaatregel. Toch heeft hij ook zijn bedenkingen over de beslissing van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Vanaf september zouden boeren hun koeien minder eiwitrijk voer moeten geven. Deze maatregel was bedoeld om de stikstofuitstoot van de sector te verminderen. Vanwege de felle protesten van boeren in het land heeft minister Carola Schouten de Wageningen Universiteit gevraagd de stikstofmaatregel door te rekenen. Daaruit blijkt dat de opbrengst minimaal is.

'Deze maatregel deugde niet'

"Ik denk dat het voor de Nederlandse boeren heel mooi nieuws is", zegt Ubels. "We hadden er al een hard hoofd in dat deze regeling ingevoerd kon worden. Het was een gedrocht, maar Schouten trok het niet in. Het is wel een beetje beschamend dat ze het nu pas alsnog doet, want we waren het als sector er wel over eens dat deze maatregel niet deugde."

Jan Bloemerts, regiobestuurder van LTO Noord, reageert ook positief op het schrappen van de veevoermaatregel. "Het is goed dat het gedaan wordt. Het blijkt toch dat de werkelijke winst anders uitvalt dan de berekeningen aantoonden."

'De droogte als excuus'

De afgelopen maanden voerden boeren verschillende keren actie. Zij zagen het niet zitten om hun koeien minder eiwitrijk voer te geven, omdat dit bij de dieren tot gezondheidsproblemen zou kunnen leiden. Ubels: "Ik wil alle boeren van Nederland bedanken voor hun steun bij de acties. Je ziet dus dat het wel degelijk zin heeft om voor je recht op te komen."

Volgens de onderzoekers van de Wageningen Universiteit is de opbrengst van de maatregel dus laag. Dat komt volgens de onderzoekers voornamelijk door het droge en hete weer. Het gras op de weilanden is de afgelopen periode minder hard gegroeid. Daardoor kan dit minder in de eiwitbehoefte van de koeien voorzien dan in andere jaren.

"Maar dat is een drogredenatie", vindt Ubels. "De droogte wordt als een excuus gebruikt. Je moet als beleidsmakers gewoon niet aan het voeren van de koeien gaan tornen. Dat is het werk van de boer."

Andere vorm

Net als veel van zijn collega's was Ubels aanvankelijk wel te spreken over de veevoermaatregel. "Die had toen een heel andere vorm, waarbij de boer kon kiezen welke maatregel hij op zijn bedrijf ging toepassen. Het was voor de sector een perfect plan en werd breed gedragen." De maatregel was vormgegeven door het Landbouw Collectief, waarin agrarische belangenbehartigers en actiegroepen waren verenigd om het Nederlandse stikstofprobleem aan te pakken.

"Daarna haalde het ministerie een paar ideeën uit het plan en ging op geheel eigen wijze verder", legt Ubels zijn onvrede uit. "Het blijkt dat ze het plan niet goed konden uitwerken. Dat is ook logisch, want de sector bestaat uit ervaringsdeskundigen en het ambtenarenapparaat regelt het allemaal vanaf papier."

Kort geding gaat door

De Drentse boer vermoedt dat het schrappen van de maatregel te maken heeft met het kort geding van de Stichting Stikstofclaim tegen het ministerie van LNV. De uitspraak staat voor morgen gepland. "Een verlies in die zaak zou een blamage zijn voor het ministerie. Met het besluit van vandaag proberen zij de uitkomst te beïnvloeden. Ik kan me heel goed voorstellen dat er rechters zijn die nu een nietszeggende uitspraak gaan doen omdat de maatregel nu terzijde is geschoven."

"Dat is voor de sector wel een groot risico", verwacht Ubels. "Misschien krijgen wij als boeren op een later moment alsnog een onwenselijke maatregel door de strot gedrukt. We moeten blijven oppassen dat het ministerie niet alsnog gaat terugkrabbelen als de warmte voorbij is. Het is verstandig om de uitkomst in deze zaak goed te volgen. Ik hoop dat er een heel duidelijke uitspraak komt."

Ook LTO Noord-bestuurder Bloemerts geeft aan dat het nu wachten is nieuwe maatregelen. "We zijn ons er goed van bewust dat er iets anders voor in de plaats moet komen om de stikstofuitstoot terug te brengen. We hebben al voorstellen ingebracht, zowel voor de korte als lange termijn. We hopen dat deze ideeën worden overgenomen."