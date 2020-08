Drentse economie krijgt klap: 'Misschien valt er nog wat te redden met toerisme'

De toeristische sector in Drenthe had in het derde kwartaal weinig te klagen (Rechten: RTV Drenthe)

De coronacrisis heeft de economie in Drenthe een grote klap gegeven. In het tweede kwartaal van dit jaar ligt de economische krimp tussen de 8 en 10 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De percentages betreffen de economische groei ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal werd de economie overal in Drenthe hard geraakt.

Ton Schroor is directeur van ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord: "Het is een hele harde klap. Dat lag ook wel in lijn der verwachting. Het tweede kwartaal is vol een 'coronakwartaal' geweest, iedereen zat thuis en kon in feite niks meer." Toch denkt Schroor niet dat alles verloren is voor dit jaar: "Het wordt interessant wat het derde kwartaal doet, met de zomer. Qua toerisme is het erg druk geweest in Drenthe."

Verschil per sector

Afgezien van het toerisme zijn er toch harde klappen gevallen in de andere sectoren. "De economische krimp is sectorspecifiek. Met name winkeliers en horeca in de binnensteden hebben het zwaar, dat wordt ook niet het derde kwartaal ingelopen. De sectoren die de zaken in en om huis en huisdier bedienen, die deden het juist uitstekend, met een groei en zelfs recordcijfers."

"De handel is ingevallen, met name de ZZP-markt. Iedereen die zich laat inhuren, in horeca, bij evenementen, in de cultuursector, het is compleet ingezakt, en de faillissementen nemen toe. Al met al is het een sectorspecifiek, gemengd beeld."

Tweede golf

De overheid biedt een steunpakket om de getroffen ondernemers te ondersteunen. "Dat steunpakket is noodzakelijk. Het zal nooit alles redden, maar daar is het ook niet voor. Het is om door moeilijke periodes heen te komen, ook met de steunmaatregelen zullen er nog steeds bedrijven zijn die het niet redden."

Toch is de steun volgens de VNO-NCW-voorman onmisbaar. "Zonder steun weten we dat de krimp nog veel erger zou worden. Een tweede golf met een lockdown, dat moeten we voorkomen. Als we teruggaan naar dezelfde situatie als in maart, dan krijgen we ook een tweede golf op de economie. Dan hebben we het over een nóg diepere crisis, met nog veel meer ontslagen."

